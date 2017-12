Dramatyczny stan powietrza w stolicy. Normy znów przekroczone

Uwaga, alarm smogowy! Poniedziałkowa prognoza wskazuje na bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza - zarówno w Warszawie jak i na Mazowszu. Czy stołeczny ratusz wprowadzi darmową komunikację miejską?

"Powietrze stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. To, co wyprodukowaliśmy od wczorajszego popołudnia w piecach i kominkach, rozlało się nad Warszawą. Dziś dojdą do tego samochody, bo ile osób odpowie na apel o rezygnację z auta?" - podkreślają aktywiści z formacji "Warszawa Bez Smogu" na Facebooku. Dodają również, że aplikacja "Jakość powietrza" od niedzieli nie działa.