Dwaj funkcjonariusze CBŚP ranni w wypadku

Radiowóz Centralnego Biura Śledczego Policji zderzył się z samochodem na placu Zawiszy w Warszawie. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, auto jechało na sygnale.

Do zdarzenia doszło po godzinie 15 na placu Zawiszy w Warszawie. Informacje o wypadku z udziałem dwóch aut otrzymaliśmy od jednego z czytelników.

Wieść szybko obiegła też media społecznościowe. Użytkownicy dopytywali o utrudnienia w ruchu na jednej z głównych arterii komunikacyjnych Warszawy. "Przejeżdżam obok i widzę Volvo wbite w latarnię", "chwilę temu chowali jakieś ciało do karetki". Jeden z Twitterowiczów zwraca uwagę, że omal nie skończyło się tragedią - jedno z aut wbiło się w latarnię tuż obok tłocznego przejścia dla pieszych.

- W zdarzeniu brał udział nieoznakowana toyota należąca do CBŚP. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że samochód jechał na sygnale - powiedziała TVN24 st. asp. Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodała, obie osoby, które trafiły do szpitala to policjanci.