Dzieci, rodzice, teściowie, dziadkowie zablokują ważną arterię Warszawy. Mają coś do załatwienia

To nie jest pierwsza demonstracja, podczas której piesi chcą wyrazić swoje niezadowolenie z rozwiązań na tej ulicy. Organizatorzy tłumaczą, że wracają na Puławską, bo - mimo zapowiedzi - nie wdrożono w życie oczekiwanych zmian. Na odcinku od ul. Dolnej do ul. Rakowieckiej chodniki mają nie więcej niż 1,5 metra szerokości. Parkujące w tych miejscach samochody zajmują 2 metry, co jest niezgodne z przepisami w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Tym samym samochody na Puławskiej zajmują około 90 procent szerokości ulicy, natomiast piesi, najmniej chronieni uczestnicy ruchu , mają do dyspozycji zaledwie 10 procent powierzchni.