Dzień Babci i Dzień Dziadka okazją do przypomnienia o fałszywych "wnuczkach"

Oszustwa "metodą na wnuczka" weszły na dobre do języka potocznego. I mimo tego, że złodzieje chętnie ją stosują i oszukanych jest wielu, to służby wciąż przypominają co zrobić, by nie dać się nabrać.

"Babciu, to nie Twój wnuczek" - to hasło kampanii informacyjnej, którą organizują władze Warszawy.

Przy okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w środę, 22 stycznia, przed południem przedstawiciele ratusza i służb zdradzą szczegóły kolejnej edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej przygotowanej przez m.st. Warszawę skierowaną do seniorów

Kampania "Babciu, to nie Twój wnuczek... Bądź ostrożna" dotyczy problemu oszustw dokonywanych metodą "na wnuczka", "na policjanta" lub innych, bardzo podobnych metod działania.

Komenda Stołeczna Policji podała, że w ubiegłym roku zanotowano w Warszawie 461 zdarzeń, z czego zdecydowana większość (bo aż 362 razy) oszustom udało się wyłudzić kwotę, jaką chcieli. W sumie mieszkańcy stracili ponad 20 mln zł.

Policja przypomina, że przestępcy oszukujący starszych ludzi metodą na tzw. "wnuczka” działają w stolicy od około 15 lat. Pomimo zatrzymania przez policję wielu z nich, nadal docierają sygnały o kolejnych pokrzywdzonych.

W środowym spotkaniu, oprócz policjantów, mają uczestniczyć także: Marcin Wojdat, sekretarz miasta, Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Paweł Chęciński, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej.

Pomimo przeprowadzanych kolejnych edycji kampanii, spotkań z seniorami oraz coraz większej świadomości społecznej, oszustwa dokonywane metodą "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż są realnym zagrożeniem dla znacznej części ludzi starszych.

Dlatego warszawskie służby poprosił o wsparcie lekarzy z warszawskich przychodni.

