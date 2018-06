Dzień Ojca 2018. Co kupić na prezent? Gdzie zabrać tatę?

Dzień Ojca wypada 23 czerwca. Na co dzień jest mało okazji do wspólnych rozmów, więc w tym dniu powinniśmy poświęcić cały dzień dla niego. Zobacz co kupić na prezent? Gdzie zabrać tatę?



23 czerwca powinniśmy podarować prezent, który zostanie zapamiętany na długie lata. Nie jest ważna cena, a jego pamięć, gest i podarowany prosto z serca.

Co kupić na Dzień Ojca 2018:

Ulubiony trunek taty (jeśli jesteście pełnoletni i możecie sami kupić)

Książka (jeśli lubi czyta)

Ubrania albo akcesoria, które lubi nosić (zegare, krawat, t-shirt, czapka, portfel itp.)

Kubek (z napisem, który można samemu wymyślić)

Przygotować jego ulubiony posiłek (wystraczy kupić brakujące składniki)

Przedmiot do pracy, czy domu o którym ostatnio wpsominał (niech wie, że słuchasz co mówi)

Ramka (z Waszym wspólnym zdjeciem)

Gdzie zabrać tatę na Dzień Ojca 2018:

Ścianka wspinaczkowa

Centrum Nauki Kopernik

Kino

Kręgle

Bilard

Aqua Park

Gokardy

Paintball

Park linowy

Ulubiona restauracja/kawiarnia

Wydarzenia z okazji Dnia Ojca 2018 w Warszawie?

Dzień Ojca - spacer tematyczny (Ogród Zoologiczny w Warszawie, godzina 12.00 - 13.00)

Dzień Ojca w Klockowni (Klockownia: Centrum Edukacji i Zabawy, w godzinach 9.00 - 21.00)

Parkrun Warszawa-Bródno #187 (Dzień Ojca) (parkrun Warszawa - Bródno, godzina 9.00 - 10.00)

Dzień Ojca w Mr. Pancake i PIZZA BOYZ - darmowe piwo (Solec 50, w godzinach 11.00 - 21.00)

Finał w Dzień Ojca - Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu (Grochowska 272, w godzinach 16.00 - 18.00)

Dzień Ojca - warsztaty z chustonoszenia (Babka Medica. Specjalistyczna przychodnia ginekologiczno-położnicza, ul. Z. Słomińskiego 19 wejście A i B, godzina 10.00 - 12.30)

Pierwszy Dzień Ojca odbył się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Wszystko za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonory, gdy dowiedziała się, że oficjalnie ustawiono w kalendarzu Dzień Matki w 1907 roku, wpadła na pomysł, aby również wprowadzić święto Dnia Ojca. Córka zoorganizowała lokalne wydarzenie, jednka święto na skalę krajowa się nie przyjęło. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku wprowadził do kalendarza oficjalnie Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Ojca w 1965 roku.

