Dzień Ojca 2020. "Poczytaj mi Tato", czyli ojcostwo zza krat

Większość skazanych, którzy przebywają w aresztach, to ojcowie. W domu pozostawili swoje dzieci i to właśnie rodzina stanowi dla nich często najważniejsze i niekiedy jedyne oparcie. Pozbawienie wolności znacznie utrudnia wywiązywanie się z roli ojca, natomiast same dzieci więźniów, poza uczuciem tęsknoty spowodowanej brakiem rodzica, często spotykają się z docinkami np. w szkołach.