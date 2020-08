Edukacja a koronawirus. MEN przygotował wytyczne

Warszawa. Środki bezpieczeństwa w szkołach

Transport do i z szkoły powinien być bezpieczny. - Wytyczne dotyczące transportu publicznego są ważne głównie z punktu widzenia gmin wiejskich, które zobowiązane są do tego, aby zorganizować transport uczniów do szkół. Zgodnie z tymi wytycznymi, firma przewożąca jest zobowiązana do tego, żeby dezynfekować (ozonować) autobus na koniec dnia - podkreślił Piontkowski.