Egzamin ósmoklasisty 2020. Rusza rekrutacja do warszawskich liceów i techników

Egzamin ósmoklasisty 2020 i co dalej?

Na ósmoklasistów czeka ok 20 tysięcy miejsc w warszawskich szkołach średnich. By dostać się do swojej wymarzonej szkoły ósmoklasiści muszą zalogować się do warszawskiego portalu edukacyjnego i tam wypełnić wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021. Uczniowie mają na to czas do 10 lipca do godziny 15.00.