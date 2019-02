Egzotyczna jaszczurka w Złotych Tarasach. Biegała po galerii

Niecodzienne odkrycie w centrum Warszawy. Po galerii handlowej biegał... rzadki okaz gekona. Pięknie ubarwiony osobnik został odłowiony przez Eko Patrol, po czym trafił do stołecznego zoo. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się w Złotych Tarasach.

Strażnicy miejscy żartują, że "zapewne wyczuł tropikalny klimat i pławił się w jarzeniowym świetle". Jednak zielony gad nie wydawał się być zadowolony ze swojej obecności na terenie wielkopowierzchniowego obiektu. "Wezwany na miejsce Eko Patrol odebrał nieco wystraszonego osobnika i przewiózł do CITES przy ogrodzie zoologicznym w Warszawie" - wyjaśniają strażnicy miejscy.

Po zbadaniu przez specjalistów okazało się, że znaleziona jaszczurka to dość rzadki gatunek, występujący w naturze tylko na Madagaskarze. Fachowo ten rodzaj nazywa się dniówką madagaskarską. Jednak posiadanie go w domu wymaga rejestracji w ciągu dwóch tygodni od zakupu. Wynika to z konwencji waszyngtońskiej o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.