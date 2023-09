Ekologiczne wyzwania i nagrody w Centrum Janki

Od 23 września do 7 października klienci Centrum Janki będą mogli wesprzeć posadzenie jak największej liczby drzew, biorąc udział w ekologicznym quizie. Każdy, kto chce sprawdzić swoją wiedzę i przy okazji wygrać nagrodę, będzie mógł poszukać kubików skrywających kody QR. Skanując kody i odpowiadając na pytania, będzie można zdobyć nagrody. Osoby, które wykażą się najlepszą wiedzą z zakresu ekologii, mogą wygrać jeden z 10 okazałych skrzydłokwiatów lub nagrodę główną: hulajnogę elektryczną. Akcja ma dodatkowo szczytny cel, bo każdy rozwiązany przez uczestników quiz to jedno posadzone drzewo. Centrum Janki postawiło sobie poprzeczkę wysoko – będzie dążyć do tego, by posadzić ich aż tysiąc.