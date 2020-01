Ekopatrole z nowymi elektrycznymi autami na ulicach Warszawy

Ekopatrole warszawskiej Straży Miejskiej będą jeszcze bardziej eko. Teraz funkcjonariusze, którzy ratują zwierzęta, będą poruszać się po mieście nowymi elektrycznymi samochodami.



"To nowoczesny i przyjazny środowisku sprzęt. Dodatkowym atutem jest to, że dzięki nowym, ekologicznym pojazdom strażnicy będą mogli korzystać z buspasów i szybciej docierać na miejsce zgłoszenia" - napisał na Twitterze prezydent stolicy.

Każdy samochód ma klatki z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt oraz sprzęt służący do chwytania zwierząt: chwytaki weterynaryjne składane, podbieraki, pętlę do chwytania psów, zestaw do odławiania węży (worek, chwytak, wymienne końcówki), koło MDC z siatką do odławiania zwierząt.