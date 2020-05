Emerytury stażowe. Prezydent Andrzej Duda ma w programie na drugą kadencję emerytury stażowe

Emerytury stażowe elementem kampanii w 2015 r.

Emerytury stażowe. "Solidarność": Tego oczekują pracownicy

Do propozycji emerytur stażowych sceptycznie podchodzą ekonomiści. Ich zdaniem Polska powinna nie zaniżać wiek emerytalny, ale go podwyższać. W ten sposób przeciwdziałałaby lukom demograficznym i spadającym wpływom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To z niego wypłacane są emerytury dla milionów Polaków.