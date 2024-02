Emocje, ciało, bliskość i seksualność na wystawie sztuki COMING OUT: Welcome Inwards

"Welcome Inwards", to nowy projekt, świeżo powstałego kolektywu COMING OUT, współtworzonego przez Annę Okulus i Olę Dur, które w ramach społecznej inicjatywy promocji sztuki młodych artystów, postanowiły zaprosić twórców z różnych środowisk, do stworzenia z nimi wystawy sztuki współczesnej. W efekcie ponad 15 młodych artystów z dziedziny fotografii, malarstwa, performance’u i sztuk audio wizualnych, przedstawi swoje prace. Zrzeszenie artystów z różnych dziedzin i środowisk ma pokazać, nie tylko różnorodność młodej sztuki współczesnej w Polsce, ale i wielorakość podejścia do tematu. Jednocześnie dla wielu biorących udział w projekcie artystów, będzie to pierwsza wystawa i możliwość pokazania swoich prac publicznie.