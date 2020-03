Ewakuacja w przedszkolu na Woli. Nikomu nic się nie stało

Z przedszkola na ul. Olbrachta ewakuowano dzieci z powodu zadymienia. Nikt nie odniósł obrażeń. Działania strażaków na miejscu już się zakończyły.

W środę ok. godz. 14.40. straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze i zadymieniu w przedszkolu na ul. Olbrachta na warszawskiej Woli. Podjęto decyzję o ewakuacji 90 osób, w tym 75 dzieci. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Jak powiedział Wawalove st. kpt. Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, przyczyną zadymienia były prowadzone prace remontowe w piwnicy. Doszło do zapalenia składowanych materiałów.

„Pożar dość szybko ugaszono. Ewakuowano ok. 90 osób, z czego 75 to były dzieci. Dwie osoby nawdychały się dymu. Zostały przebadane przez pogotowie. Jedna osoba pojechała do szpitala, druga odmówiła zabrania i została na miejscu. Budynek został oddymiony, pożar ugaszony” – podkreślił Konopka.