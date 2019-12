Falenty Nowe k. Warszawy. Poważny wypadek

Dwie osoby zostały poważnie ranne w wypadku w Falentach Nowych pod Warszawą. Z nieznanych przyczyn samochód zjechał z drogi i uderzył w słup. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR - informuje nasz czytelnik za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Falenty Nowe w gminie Raszyn - to tam doszło do wypadku, o którym donosi pan Piotr. Do wypadku doszło w okolicy skrzyżowania ulic Falenckiej i Źródlanej.