Ferie z Roblox w Centrum Janki

Pasję programistyczną najmłodsi będą mogli rozwinąć w strefie edukacyjnej, w której poznają tajniki języka Lua, by następnie móc projektować własne gry i awatary. Zapalonych graczy w wir zabawy porwie strefa gier free to play, która umożliwi przeżywanie przygód w fantastycznych światach Roblox. Nie zabraknie również strefy artystycznej, w której kilkuletnie maluchy będą mogły chwycić za kredki i pokolorować ulubionych bohaterów, a starsze – rysować na tabletach, by następnie wydrukować swoje dzieła i zachować je na pamiątkę.