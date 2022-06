Festiwalowe Lato Konesera czas start! Magnetyczne wydarzenia na Pradze przez całe wakacje

Już 29 czerwca (środa) rozpoczyna się Festiwal Kultura Nieponura. W ramach tej inicjatywy przez cały miesiąc, od środy do niedzieli, odbywać się będą między innymi warsztaty plastyczne, muzyczne i aktorskie. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie natomiast koncert estradowy, który odbędzie się 23 lipca na placu Konesera. Wcześniej, 9 lipca, w ramach współpracy z Fundacją Legalna Kultura zaplanowano pokaz filmu "Piosenki o miłości". Zaraz po nim – spotkanie z jego reżyserem Tomaszem Habowskim oraz prawnikiem, który opowie o legalnych źródłach kultury. To jednak niejedyne atrakcje związane z "dziesiątą muzą". 11 lipca rusza Festiwalowe Kino Konesera w sali kinowej Muzeum Polskiej Wódki (wstęp wolny, obowiązują wejściówki). Wówczas wyświetlony zostanie obraz "Jeźdźcy sprawiedliwości" (reż. Anders Thomas Jensen) z genialnym Madsem Mikkelsenem. 25 lipca pokaz koreańskiego filmu "Minari" (5 nominacji do Oscarów). Pełnometrażowym produkcjom towarzyszyć będą krótkometrażowy dzieła, prezentowane w ramach Festiwalu On Art. W soboty (2,9, 16 lipca, scena pod kominem, godz. 17.30-19.30) na dzieci i ich opiekunów czeka Festiwal Zręczności. To unikalne, bezpłatne warsztaty cyrkowe, będące okazją do wspaniałej, wspólnej zabawy. To jednak nie koniec! W sierpniu w Centrum Praskim Koneser zagości Polski Festiwal Stand-upu, Festiwal Dobrego Klimatu i Festiwal Sztuki Ulicy – więcej informacji o tych wydarzeniach już niebawem!