Filip Chajzer: "Wszyscy jesteśmy kelnerami". Tak Warszawa ratuje gastronomię

"Pandemia zrujnowała mu biznes. Mimo wszystko płacił załodze i nie zwalniał. Kelnerzy zwolnili się sami, teraz kiedy musi odrabiać straty. Ten weekend to dla Polany Smaków być albo nie być. To post o sile przyjaźni. Bo to właśnie przyjaciele Andrzeja wymyślili akcję ratunkową. Od piątku do niedzieli zostaniemy kelnerami" - napisał w mediach społecznościowych Filip Chajzer.