"Forma mówi" - jubileuszowa wystawa rzeźb prof. Antoniego Janusza Pastwy w Warsaw Marriott Hotel

Na wystawie prezentowany jest także "Koń" z cyklu "Cienie". To autorski cykl rozpoczęty przez artystę ponad dwie dekady temu. Po zakończeniu realizacji Kwadryki na frontonie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej kształt i filozofia związane z koniem stały się obiektem artystycznych zainteresowań. Jedną z prac jest "Wilczyca", również z cyklu "Cienie". Inspiracją do powstania rzeźby były wielokrotne podróże artysty do północnych Włoch. Tam Pastwa zetknął się z rzeźbiarskimi wizerunkami mitologicznych wilczyc, które powstały w późnych wiekach średnich i na początku renesansu. Zachwyciły profesora, który postanowił nawiązać dialog z włoskimi rzeźbami i jako artysta północny zaproponować autorską interpretację "Wilczycy". Wystawę zamyka "Postać", która dotyka tematyki kondycji ludzkiej, jako nieodłącznego elementu rozważań o sensie istnienia.