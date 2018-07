GIS ostrzega: ta kiełbasa śląska zawiera groźną bakterię. Zobacz jaka

W jednej z dostępnych na rynku kiełbas śląskich wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Nawet 30 proc. zakażeń tą bakterią kończy się śmiercią.



GIS wykrył bakterię w kiełbasie śląskiej z szynki ekstra produkowanej w zakładach mięsnych Olewnik-bis. Na co więc trzeba zwrócić uwagę, kiedy weźmiemy do ręki etykietę? Partia produkcyjna, w której wykryto bakterię to 04128, weterynaryjny numer identyfikacyjny to 14190303. Termin przydatności do spożycia: 15.07.2018.