Głosowanie w budżecie obywatelskim przeniesione na jesień

Koronawirus. Warszawa. Nowy harmonogram

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca. To umożliwi przeprowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowym harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1–15 września. Wyniki zostaną ogłoszone 30 września.