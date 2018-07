Gołaszew. Spalone karty do głosowania w opuszczonej szopie we wsi pod Warszawą

Tajemnicze znalezisko w podwarszawskiej wsi. W jednym z budynków w Gołaszewie koło Ożarowa Mazowieckiego znaleziono tysiące akt sądowych i kart wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu. Duża część dokumentów była już spalona.

Sprawę spalonych dokumentów i kart do głosowania zgłosił pracownik urzędu miasta w Ożarowie Mazowieckim. Dokumenty znaleziono w opuszczonym gospodarstwie rolnym we wsi Gołaszew w województwie mazowieckim. O sprawie poinformowało RMF FM.

Zabezpieczone papiery to akta postępowań cywilnych Sadu Rejonowego w Wołominie oraz karty do głosowania do Sejmu i Senatu. Część z nich była spalona. Policja ustala, jak tak ważne dokumenty znalazły się w pustostanie. Z budynku wywieziono dwa busy materiałów.