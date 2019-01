Grażyna Wolszczak spotkała się z Trzaskowskim w sprawie smogu. Wycofuje pozew

Ambasadorka akcji #pozywamsmog zapowiedziała wycofanie pozwu przeciwko miastu stołecznemu Warszawa w sprawie trucia mieszkańców zanieczyszczonym powietrzem. Przekonał ją przedstawiony przez ratusz program walki ze smogiem.

- Nie jestem tutaj wielką optymistką w tym względzie, ale to nie znaczy, że mam nic nie robić. Myślę, że jest to mój obywatelski obowiązek i myślę, że każdy powinien się włączyć w tę sprawę, bo jeżeli będziemy oglądać się na innych, że oni coś zrobili, to naprawdę będzie coraz gorzej. Chyba nie ma w tym wiele przesady - tak Grażyna Wolszczak uzasadniała jeszcze niedawno swoje stanowisko w rozmowie z agencją informacyjną Newseria. Co przekonało ją do zmiany zdania?

Tego dnia ambasadorka akcji #pozywamsmog będzie uzasadniała złożenie pozwu wobec Skarbu Państwa przed sądem. Wcześniej Wolszczak zwróciła sie również przeciwko miastu. W wywiadzie opublikowanym 8 stycznia zastrzegała, że nie ma pretensji do warszawiaków, ale do rządzących. "Nie mam prawa oceniać nikogo, bo na ogół to czynnik ekonomiczny rządzi tym, że ktoś wrzuca do pieca to, co wrzuca, i że on nie ma wyobraźni to trudno, ale władza powinna mieć i powinna użyć wszystkich środków nacisku, żeby to zmienić, a jest to możliwe, tylko trzeba wielkiej egzekucji" - mówiła w wywiadzie dla Newserii.