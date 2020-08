"Grochów się budzi". Weekend na Grochowie pełen atrakcji

Od spotkań poświęconych historii Grochowa, jam session i muzycznych recitali po nowe pozycje w menu nawiązujące do samej dzielnicy. Głównymi organizatorami Grochów się budzi są trzy popularne grochowskie knajpy – Komisariat 17, Klubokawiarnia Kicia Kocia oraz Stacja Grochów. Poprzez współpracę chcą pokazać, że gastronomiczna i kulturalna mapa dzielnicy nie przypomina już tej sprzed lat. Dziś spotkania z artystami, muzykę na żywo i różnorodną kuchnię grochowianie znajdą już podczas krótkiego spaceru.

- Jeszcze dziesięć lat temu Grochów był kulturalną pustynią, dawniejsze knajpy nie brały sobie za priorytet animacji kultury. To się zmieniło, lokalnych miejsc z aspiracjami kulturotwórczymi jest mnóstwo, a w poszukiwaniu rozrywki nie trzeba już jechać na Śródmieście, Mokotów czy Ochotę – zapewnia Dominik Pucek, właściciel lokalu Komisariat 17.

Podkreśla to również Cezary Polak, właściciel Klubokawiarni Kicia Kocia: nawet stali bywalcy często dziwią się, kiedy poznają kolejną ciekawostkę na temat ich własnej okolicy. Funkcjonując w ramach dzielnicy Praga-Południe, bogate dziedzictwo Grochowa, często o uniwersalnym znaczeniu, wciąż czeka na odkrycie. Bez Stasiuka, Stachury, Bieńczyka, Kubiaka, Wichy, Rejmer czy Pawła Sołtysa oraz innych pisarzy związanych z Grochowem, trudno przecież byłoby wyobrazić sobie współczesną literaturę polską.

Po sentyment do starej Warszawy sięga również Stacja Grochów, która w piątek zamieni się w lokal prosto z przedwojnia wypełniony dźwiękami klasycznych ballad podwórzowych. Na gości czekać będzie nawiązująca do dwudziestolecia międzywojennego kuchnia, którą zaserwują prawdziwi szynkarze w strojach z epoki. Odwiedzając knajpę, warto postawić na kreatywność. Wszyscy, którzy swoim ubiorem nawiążą do mody lat 20. i 30., otrzymają przy barze specjalną zniżkę.