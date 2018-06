Gronkiewicz-Waltz dostanie niższą pensję przez rozporządzenie PiS. Zarobi aż o 24 złote mniej

Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz dotknie rozporządzenie obniżające wynagrodzenia samorządowców. Zamiast 12 tys. 460 zł miesięcznie będzie dostawać 12 tys. 436 zł, czyli o 24 zł mniej. Wyjaśniamy.

Rada Warszawy zmieni pensję Hanny Gronkiewicz-Waltz , ale prezydent stolicy straci niewiele - podaje "Gazeta Wyborcza". I wylicza, jak to możliwe, że jej zarobki spadną tylko o 24 zł. Zwłaszcza, że rząd przyjął rozporządzenie obniżające pensje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz ich zastępcom, o 20 procent.

Prezydent Warszawy dostawała 6,5 tys. zł płacy zasadniczej miesięcznie. Do tego 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego, ok. 2,2 tys. zł dodatku specjalnego oraz 1,3 tys. zł dodatku za staż pracy. "GW" przypomina, że "łączna pensja prezydent Warszawy utrzymywała się poniżej dopuszczalnego pułapu pensji samorządowców, które nie mogą przekroczyć siedmiokrotności tzw. kwoty bazowej". Ta siedmiokrotność wyniosła w tym roku 12 tys. 525 zł i 94 gr.

Pensja Gronkiewicz-Waltz w dół o 24 złote

I teraz trochę matematyki oraz księgowości. Rada Warszawy obniży Gronkiewicz-Waltz płacę zasadniczą, ale podwyższy dodatek specjalny i funkcyjny. Wynagrodzenie prezydent Warszawy przedstawiać się będzie tak: 5,2 tys. zł pensji zasadniczej, 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego, 3,6 tys. zł dodatku specjalnego i 1 tys. dodatku za staż pracy. Łącznie to 12 tys. 436 zł, czyli o 24 zł mniej, niż dotychczas.

24 złote to tyle, ile kosztuje bilet dobowy normalny dla 1 i 2 strefy w stolicy. No prawie, bo kosztuje 26 złotych. Ewentualnie, tyle kosztuje 5 biletów jednorazowych, ale dla 1 strefy. Za 20 zł można wejść na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Z kolei trasa zamkowa w Zamku Królewskim to wydatek rzędu 30 złotych.