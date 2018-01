Gronkiewicz-Waltz oddaje na licytację tarczę i szablę od Tuska

Hojny gest prezydent Warszawy. Na aukcję dla WOŚP przekaże prezenty, które miały jej pomóc w zwycięstwie w wyborach.

Tarczę i szablę Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała w 2006 r. Podczas konferencji, na której przedstawiała swój program wyborczy na prezydenta Warszawy do mikrofonu podszedł Donald Tusk. Oświadczył, że Platforma chce, by stolica Polski miała wreszcie prezydenta, który nie zmarnuje potencjału miasta. Następnie wręczył jej szablę i tarczę z herbem Warszawy, mówiąc, że może nie pasuje do kobiety, ale akurat w tej konkretnej sytuacji będzie to odpowiedni prezent.