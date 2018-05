Gronkiewicz-Waltz ostro o pomyśle Jakiego. "Przedszkola się nie podpisuje, ale buduje"

- Jeżeli zostanę prezydentem w pierwszym tygodniu podpiszę program gwarantujący budowę 50 nowych żłobków i przedszkoli - zapowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała ten pomysł.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy zaprezentował w poniedziałek swoje pierwsze zobowiązanie programowe. Ma nim być budowa żłobków i przedszkoli w Warszawie. - Ostatni budżet Warszawy to prawie 16,5 mld złotych. To jest nie do pomyślenia, żeby mieszkańcy tego miasta "odbijali się od urzędu do urzędu", szukając miejsca dla swoich dzieci w żłobkach - oświadczył Jaki. - To jest twardy konkret. Chciałbym, żebyśmy o Warszawie rozmawiali językiem konkretów. Dość już tych wszystkich przepychanek - dodał.