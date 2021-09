Grzybiarz musi mieć mocne nerwy. Las lubi straszyć. Grzyby jak z horroru

Grzybobranie 2021. Grzybiarz musi mieć mocne nerwy. Las lubi straszyć

W lesie można się też natrafić na bardzo nieprzyzwoite okazy. Bardzo bezwstydny oraz bardzo śmierdzący jest sromotnik smrodliwy. Naukowe nazwy nie pozostawiają wątpliwości co do jednoznacznego skojarzenia. Phallus, Phallaceae, Phallales, Phallomycetidae zasłużył na to określenie swoim kształtem. Ale też polska nazwa sromotnik odnosi się do staropolskiego słowa określającego osobę okrytą hańbą lub siejącą zgorszenie.