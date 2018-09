Guział w Krakowie. "Tak, jak się spodziewaliśmy, Trzaskowski nie dotrzymał słowa danego mieszkańcom"

Piotr Guział wybrał się do Krakowa, aby sprawdzić poselską aktywność Rafała Trzaskowskiego. - Wszystko było jedno, z jakiego okręgu, traf chciał, że padło na Kraków. Jego wiarygodność jest tu więc zerowa - powiedział Guział.

W drodze do Krakowa, w pociągu Piotr Guział wyliczył, że Trzaskowski złożył 153 interpelacji poselskich, z tego cztery dotyczyły Krakowa.

Były burmistrz Ursynowa po wizycie w biurze poselskim, kandydata PO na prezydenta Warszawy, zorganizował konferencję. - Bardzo żałuję, że Rafał Trzaskowski jest taki odtwórczy i wolny w tej kampanii, gdybym dowiedział się, że delegacja ze sztabu konkurenta jedzie do mojego biura do Krakowa, to bym się zjawił, przywitał dobrą krakowską kawą tę delegację i porozmawiał bezpośrednio - stwierdził Guział.