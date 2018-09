Guział zapowiedział dla każdego ucznia tablet i 500 nowych miejsc w szkołach

Piotr Guział, kandydat na prezydenta Warszawy przedstawił propozycje oświatowe dla Ursynowa. Wskazał działki, gdzie mogą powstać nowe placówki. - 500 miejsc w szkołach, 400 w żłobkach, 600 w przedszkolach - zapowiedział Guział.

- Trzy nowe przedszkola, jedno które jest w bardzo mglistych planach, to działka Zarubek, róg Kabackiej. Tam planujemy 200 nowych miejsc - zapowiedział Guział. Następnie działka przy Gandhi i Pileckiego, przy szpitalu Południowym. - Jest to teren prywatny, trzeba będzie go odkupić - zaznaczył. Dodał, że jeszcze teren przy ulicy Kłobuckiej.