Dyrektor szkoły nie przyjął odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy

- To było odznaczenie od prezydenta Dudy. Oczywiście przyznane na wniosek moich szefów z Warszawy, co oznacza, że mnie doceniają, i cieszę się z tego. Natomiast samo odznaczenie przyznaje prezydent Duda. Myślę, że nie wiedział, co podpisuje - tłumaczył Jaroszewski w rozmowie z serwisem wyborcza.pl.