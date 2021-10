Media donoszą: Nadużycia seksualne w renomowanym liceum w Warszawie

Wstecz patrzą też dawne uczennice. - Mnie na szczęście nic się nie stało – absolwentka "Bednarskiej" opisuje sytuację sprzed kilkunastu lat. Miała wtedy 15 lat. Mówi, że nauczyciel (inny niż dwaj powyżej) zaczął się dziwnie wobec niej zachowywać. - Jakby chciał, żeby klasa myślała, że jestem z nim w związku. Potem dostałam erotycznego maila. Uratowało mnie to, że miałam bardzo dobre relacje z rodzicami i w ciągu kilku minut mama była przy komputerze. Pomogła mi w odpowiedzi. W "Bednarskiej" byliśmy z nauczycielami na "ty", napisałam: "Mam nadzieję, że to żart, więcej do mnie nie pisz" - relacjonuje absolwentka.