Halloween 2018. Kiedy wypada Halloween i jak obchodzić ten dzień?

Halloween 2018. Poznaj pochodzenie, najpopularniejsze zwyczaje oraz datę nadchodzącego święta duchów.

Halloween 2018 – kiedy obchodzimy?

Halloween to amerykańskie święto duchów, które zyskało wielu zwolenników na całym świecie. Chociaż w Polsce nadal budzi wiele kontrowersji, w naszym kraju zyskało również wielu sympatyków. Zachodni zwyczaj pojawił się w Polsce w latach 90-tych dwudziestego wieku i wzbudził szczególne zainteresowanie osób młodych, które potraktowały ten dzień jako okazję do dobrej zabawy. Halloween wypada w wieczór 31 października. W tym roku będzie to środa, w przeddzień Wszystkich Świętych.