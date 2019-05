Hyper Poland: Z Warszawy do Krakowa w 21 minut. Dostali 16,5 mln zł na zrealizowanie projektu

Hyper Poland otrzymało dotację w wysokości 16,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na koncie innowacyjnego projektu coraz większe sumy.

- Dzięki dofinansowaniu znacząco zostaną przyspieszone prace B+R niezbędne do rozwoju technologii kolei magnetycznej typu hyperloop. Będziemy w stanie zbudować pełnowymiarowy tor testowy. Ponadto zakupimy niezbędny sprzęt oraz powiększymy nasz zespół o wybitnych specjalistów. Dotacja z NCBRu umożliwi nam zakończenie prac badawczo-rozwojowych napędu i zawieszenia systemu magrail oraz przejście do certyfikacji i wdrożeń pilotażowych. – mówi Przemysław Pączek, prezes Hyper Poland.

Hyperloop ma być innowacyjną koleją przyszłości. Wedle teorii, ledwie zdążycie wygodnie usiąść w Krakowie, a już będziecie w Gdańsku. Czas takiej podróży to w teorii zaledwie 30 minut. Cel Hyper Poland to 21 minut z Warszawy do Krakowa. W kraju, w którym 250 km/h dla kolei to zbyt dużo? Brzmi jak science-fiction, ale Hyper Poland ma pomysł na to, by szalona idea mogła zostać zrealizowana. Bez całkowitej rewolucji na torach.