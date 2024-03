Immersyjna biografia jednej z najbardziej wpływowych artystek wszechczasów w ART BOX EXPERIENCE

Kim jesteśmy? Art Box Experience to autorski projekt, który łączy najnowsze techniki animacji komputerowej i wrażeń dźwiękowych z bogatym systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D, a scenografia – rezultat cyfrowej projekcji o najwyższej jakości – przybierać może różne barwy i formy. Zamiast jedynie oglądać historię, o której opowiada dana wystawa, zwiedzający staje się jej częścią, zanurza się w niej wszystkimi zmysłami. Wyróżnikiem Art Box Experience, obok najwyższej klasy rozrywki na światowym poziomie, jest również treść edukacyjna, związana z kulturą, sztuką, historią, nauką, geografią, przyrodą czy modą. Przy wystawach multisensorycznych "Retro Warszawa" i "Save the Planet" partnerami są instytucje kultury i nauki o najwyższej renomie: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Nauka o Klimacie, MHŻP Polin, Muzeum Warszawy, Muzeum Ziemi, UN Global Impact. Art Box Experience jest wielofunkcyjną przestrzenią immersyjną, gdzie na styku sztuki, nauki, cyfrowej technologii i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne wystawy, spektakle, koncerty i eventy. Ambicją jego twórców jest prezentowanie tam atrakcyjnych i wartościowych treści z dziedziny sztuki, nauki, edukacji, ekologii i popkultury. Jest owocem pasji, doświadczenia i kompetencji autorytetów świata nowych technologii, rozrywki i świata muzealnego: Joanny Kowalkowskiej (współzałożycielki Art Box Experience, absolwentki prestiżowej uczelni artystycznej Central Saint Martins w Londynie, projektantki i dyrektorki artystycznej wielu międzynarodowych projektów interdyscyplinarnych, łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design oraz pasjonatki nowych technologii), Mateusza Labudy (wicedyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy, wieloletniego menadżera Maanamu, producenta muzycznego) i Piotra Sikory (współzałożyciela m.in. Platige Image, domu produkcyjnego "Dobro" czy Art Box Experience, międzynarodowego producenta filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara© i brytyjskimi nagrodami BAFTA; do jego najbardziej rozpoznawalnych produkcji zaliczają się m.in. animacja krótkometrażowa Katedra, serial Wiedźmin dla Netfliksa, Wonder Woman dla DC Comics czy Melancholia i Antychryst Larsa von Triera).