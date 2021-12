Instalacje fotowoltaiczne dla stołecznych szkół

Taka idea przyświeca konkursowi E.ON Polska, który jest kontynuacją działań realizowanych pod hasłem MY może więcej, które E.ON – wcześniej innogy Polska – rozpoczął we wrześniu tego roku. Do zabawy zaproszono uczniów stołecznych szkół podstawowych. Ich zadaniem jest zgłoszenie własnego pomysłu, który pomoże ich szkole w ekozmianie. To nie jedyne działania organizatora kierowane do najmłodszych, ponieważ od października br. Fundacja innogy przeprowadziła 2. edycję warsztatów edukacyjnych Liczę się z energią. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas 6 i 7 i ma na celu naukę efektywnego zarządzania energią oraz dobrych nawyków prośrodowiskowych.