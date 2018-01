Izraelskie wycieczki w Warszawie. Sprawdziliśmy, ile jest w nich prawdy

Po głośnym artykule o warszawskiej młodzieży, która zdemolowała apartament w Kościelisku, skontaktowało się z nami wielu czytelników. Niektórzy zwrócili uwagę na turystów m.in. z Izraela, którzy przyjeżdżają do Polski i bałaganią w hotelach. Jak zaznaczają rozmówcy, kilka lat temu problem był o wiele poważniejszy, niż obecnie. Postanowiliśmy zmierzyć się z historiami, które nam opowiedzieli.

Wycieczki są organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Obrony (pixabay, Fot: StockSnack)

Niektóre z historii szokują. Dlatetego sprawdziliśmy ich wiarygodność u kilku źródeł. Jednym z naszym rozmówców jest pani Kinga [bohaterowie prosili o anonimowość], która przez 10 lat pracowała w branży hotelarskiej w Warszawie.

Odpowiadała m.in. za marketing w hotelu Sobieskim i w innych obiektach z grupy Orbis. - Wycieczki z Izraela kilka lat temu to był horror. Miały bardzo niski budżet i były organizowane przeważnie w weekendy - mówi. - Za jednym razem na taką wycieczkę przyjeżdża ok. 200 osób i zajmują większość hotelu. Byłam świadkiem jak demolowali pokoje. Poobijane meble i rozwalone łóżka były normą. Poza tym zdarzało się, że zostawiali fekalia na ścianach. Wkładali papier toaletowy do sedesu i spuszczali wodę - całe piętro momentalnie było zalane. Podpalali papier na środku pokoju i robili ogniska. Stołówka po ich posiłku wyglądała jak pobojowisko. Jedzenie było porozrzucane dookoła stolików, jajka wdeptywali w wykładzinę - opowiada i dodaje: - Niektóre sprzątaczki odmawiały sprzątania po grupach izraelskich.

Czy inne wycieczki zagraniczne też sprawiają kłopoty? - dopytuję.

- Do Polski duże grupy przyjeżdżają jeszcze z Japonii, Austrii, Niemiec. To przeważnie emeryci i nie robią hałasu. Problematyczni są też Brytyjczycy, którzy przylatują na imprezy, wieczory kawalerskie, żeby poderwać dziewczyny. Już z taksówki wychodzą pijani. Wcześniej umawiamy się z nimi, że jak tylko się pojawiają w hotelu, to na ich rękach niezmywalnym markerem piszemy numer pokoju, żeby łatwiej było ich tam zanieść. Brytyjczycy mało przebywają w hotelu: wieczorem wychodzą na miasto, wracają nad ranem i śpią. Nie robią większych szkód, chociaż bywają upierdliwi.

"Chcą odreagować"

Pracownicy hotelu na różne sposoby starali się okiełznać izraelskich turystów. - Kiedyś zakwaterowaliśmy ich na oddzielnym piętrze, żeby nie przeszkadzali gościom. Bo zdarzało się, że po ciszy nocnej biegali po korytarzach, pukali do drzwi innych gości, dzwonili dzwonkiem i krzyczeli. Niestety nic to nie dawało - dodaje kobieta.

- Gdy pracowałam w Sobieskim, jeden chłopiec wyskoczył przez okno, bo chciał dostać się do pokoju piętro niżej. Zawisł na gzymsie na czwartym piętrze, prawie spadł. Mógł się przecież zabić - wzdycha pani Kinga.

Kilka lat temu mieszkała w okolicy Ogrodu Saskiego. - Izraelskie wycieczki często robią tam przerwę w zwiedzaniu. Siadają na trawie i jedzą posiłek w jednorazowych pojemnikach. Jak wychodzą, w ogrodzie można zobaczyć pole białych pojemników. Nikt po sobie nie sprząta - dodaje.

Przy okazji spotkania z przedstawicielem Gminy Żydowskiej zapytała, dlaczego tak się dzieje. Usłyszała, że młodzież "chce odreagować". "Młodzi Izraelczycy po powrocie do kraju idą do wojska. Zanim to nastąpi, chcą się wyszaleć. Każda młoda osoba służy w wojsku, więc wiedzą, co ich czeka" - miał powiedzieć przedstawiciel Gminy Żydowskiej.

Po maturze - wojsko

Pan Michał pracuje w placówce obsługującej izraelskie wycieczki w Polsce. - Wiem, że wycieczki z Izraela wzbudzają duże kontrowersje. Słyszałem, że Izraelczycy dostają na nie duże dotacje. Wiele 17-18-latków po raz pierwszy jedzie za granicę i mieszka w hotelu - wyjaśnia.

Zaznacza, że na izraelską młodzież po powrocie z wycieczki czekają egzaminy maturalne. A po maturze - wojsko. - Kobiety idą na dwa lata do wojska, mężczyźni na trzy. W Izraelu dzieci wychowuje się bezstresowo. Rodzice uważają, że to armia ma ich ucywilizować i spowodować, że wydorośleją. Do ostatniego momentu zachowują się jak dzieci. 17-latek emocjonalnie jest na poziomie 12-latka – mówi.

Podobnie wspomina ich wyjazdy do Polski. - Widziałem jak w hotelach palili zasłony w oknach, sikali z drugiego piętra na parking, mazali kupą kafelki w łazienkach i słuchawki prysznicowe, urywali zlewy, wyrzucali materace przez okno, biegali w rajstopach po lobby hotelowym. Raz przebili ścianę, bo chcieli razem mieszkać. Potem podpalili kosz na śmieci. Inni biegali nago po dachu - opowiada.

Dodaje, że w ostatnim czasie ich się poprawiło. - Wszystko przez to, że w izraelskich mediach poinformowano, że mają bardzo złą opinię w Europie. Od tamtej pory kładzie się większy nacisk na to, żeby polepszyć ich wizerunek - tłumaczy.

"Nie wszyscy tak się zachowują"

Managerowie warszawskich hoteli w większości odmówili udzielenia komentarza w tej sprawie. - Nie będę komentował zachowania naszych pracowników - uciął Łukasz Marzec, dyrektor sprzedaży w Hotelu Novotel.

Na rozmowę zgodził się kierownik apartamentów hotelowych na Woli. - Trafiają się wycieczkowicze z Izraela, którzy potrafią zrobić syf. Około dwa tygodnie temu mieliśmy takich, co palili papierosy w apartamencie, mimo że zwracaliśmy im uwagę. Dodatkowo zrobili w dwóch apartamentach duży bałagan i nie respektowali godzin wymeldowania. Ale nie generalizowałbym, nie wszyscy tak się zachowują. Niektórzy są bardzo w porządku - mówi.