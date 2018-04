Jak pozbyć się rozstępów?

Rozstępy na udach, na brzuchu i piersiach spędzają sen z powiek wielu kobietom. Czy można pozbyć się rozstępów? Odpowiedź brzmi: tak! Poznaj sprawdzony sposób na rozstępy, by cieszyć się atrakcyjną sylwetką!

Rozstępy na brzuchu – przyczyny powstawania

Płaski brzuch z elastyczną skórą to marzenie wielu kobiet. Niełatwo go utrzymać, a jeszcze trudniej odzyskać, np. po ciąży. Powiększający się ciążowy brzuszek sprzyja powstawaniu rozstępów. Bądź również zawsze czujna, gdy skokowo przybierasz na wadze. Problemem wielu osób są rozstępy pooperacyjne w różnych obszarach ciała. Skąd biorą się rozstępy? „Skóra nie nadąża z rozciąganiem się, włókna kolagenowe pękają i rozchodzi się na boki. Właśnie wtedy uwidaczniają się na niej nieestetyczne różowe pasma, zazwyczaj kilka obok siebie” – wyjaśnia Elżbieta Czajkowska, kosmetolog Studio Sante. Ale czy można się ich pozbyć?

Domowe sposoby na rozstępy – czy warto próbować?

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – mówi przysłowie. Jak zapobiegać rozstępom? Jak usuwać rozstępy? Należy zadbać o utrzymanie jędrności skóry, np. poprzez wmasowywanie w nią oliwki, oleju kokosowego, balsamów przeciw rozstępom i preparatów z witaminą E. Profilaktyka rozstępów powinna dotyczyć przyszłych mam (i to od pierwszych dni ciąży!), dziewcząt w okresie dojrzewania i osób, które szybko przybierają na wadze, np. w wyniku terapii hormonalnej. „Masaż na rozstępy ud, pośladków, brzucha z wykorzystaniem preparatów ujędrniających można wykonywać samodzielnie, najlepiej kolistymi ruchami” – podpowiada Elżbieta Czajkowska. W przypadku szerokich rozstępów czy dużej ilości zmian domowe sposoby mogą zawieść. Co wtedy?

Usuwanie rozstępów – trwały efekt, to możliwe!

Pamiętaj, że rozstępy to nie wyrok! Kosmetologia poczyniła ogromne postępy, z jej pomocą można pozbyć się rozstępów. Zabiegi na rozstępy cieszą się zasłużoną popularnością, a jednym z najskuteczniejszych jest Bloomea. Zabieg łączy trzy innowacyjne technologie anty aging: makroeksfoliację, mikrowibrację i luminoterapię (w skrócie: TRIO M.M.L.). „Bloomea była stosowana przez chirurgów plastycznych we Francji do zabiegów pooperacyjnych. Dziesięcioletnie doświadczenie pokazały, że znakomicie przyśpiesza leczenie blizn oraz usuwanie rozstępów. Z chirurgii plastycznej Bloomea z impetem weszła do kosmetologii, uzyskując nagroda w kategorii „Najlepszy zabieg kosmetyczny 2016” na kongresie LNE w Paryżu” – opowiada Elżbieta Czajkowska.

Zabiegi na rozstępy – pozbądź się ich na zawsze

Zabiegi na rozstępy Bloomea są dostępne tylko w renomowanych klinikach i ośrodkachSPA & Wellness w Polsce. Sekret skuteczności kryje potrójne oddziaływanie urządzenia, którym najpierw wykonuje się peeling, potem podaje się koktajl składników odżywczych, a następnie naświetla się skórę specjalnym światłem podczerwonym. „Skóra najpierw zostaje oczyszczona poprzez peling, aby mogła przyjąć jak najwięcej substancji anty-aging. Kwas hialuronowy (hialuron), elastyna i kolagen są wprowadzane z pomocą mikrowibracji, co gwarantuje otwarcie kanalików i odżywienie głębokich warstw skóry. Naświetlanie światłem o długości fali 633 nanometrów stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, dzięki którym skóra jest sprężysta, jędrna i elastyczna. Po czterech zabiegach ilość elastyny wzrasta aż o 20%, co można porównać do efektów zabiegu resurfacingu laserowego” – wyjaśnia Elżbieta Czajkowska ze Studio Sante SPA. Usuwanie rozstępów skórnych stało się dużo prostsze i skuteczniejsze dzięki zabiegowi Bloomea. Z jego pomocą możliwa jest również redukcja blizn po operacjach, wypadkach i zabiegach.