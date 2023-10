Jak założyć firmę przez Internet? Niezbędne kroki i dokumenty

Jeszcze do niedawna, aby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba było wybrać się do urzędu i tam przeprowadzić niezbędne formalności. Dziś jest to znacznie łatwiejsze, ponieważ, aby stać się przedsiębiorcą, nawet nie trzeba wychodzić z domu. Zakładanie firmy przez Internet jest łatwe, szybkie i proste. Zobacz, jak to zrobić.