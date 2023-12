Jak zaplanować urlop w 2024, aby mieć jak najwięcej wolnego?

Przedłużony urlop w styczniu

Styczeń to pierwszy z miesięcy, kiedy możesz skutecznie zaplanować urlop. A zatem Nowy Rok przypada w poniedziałek, a do tego już 6 stycznia wypada kolejny dzień wolny. Co prawda jest to sobota, ale zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje Ci w zamian za to dodatkowy dzień wolny, który jest do ustalenia z pracodawcą, jednak pamiętaj, że trzeba go wykorzystać w tym samym miesiącu. A zatem możesz to zrobić np. 5 stycznia. Jeśli dobierzesz jeszcze dodatkowe 3 dni wolnego, które przypadną na 2-4 stycznia to otrzymasz aż 9 dni wolnego. Zaczynasz od 30 grudnia i trwa to aż do 7 stycznia. To wyjątkowa okazja na sylwestrowy wyjazd do ciepłego kraju albo wypad na narty.