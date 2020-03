Jak zmienia się czas w najsłynniejszych warszawskich zegarach?

Na tropie najstarszego

Jeszcze XVII wieczny mechanizm znajdować ma się w wieżyczce pałacu w Wilanowie. "Faktycznie jest w Wilanowie, ale w magazynie i niestety z XVII wiecznych części niewiele już zostało" – koryguje Anna Kwiatkowska, która opiekuje się wilanowskimi zegarami. Jak tłumaczy, wielu chce wierzyć, że w wieżyczce działa ponad 300-letni zegar, ale to niemożliwe. "Te mechanizmy były proste, mało dokładne, a jednocześnie bardzo eksploatowane. Wobec czego szybko ulegały uszkodzeniom i trzeba było wymieniać części" – tłumaczy. Poza tym w XVIII wieku Rosjanie wydarli zegarowi jego "duszę" - wygrywające melodię dzwonki carillonu.

Oryginalny mechanizm przestał działać jeszcze przed wojną. Ciężarki, które nakręcały mechanizm, musiały być tak mocno naciągnięte, że aż zwisały do parteru. Pojawiły się spękania. Muzealnicy chcieli go jeszcze kilka lat temu uruchomić, ale tego spracowany układ mógłby nie przetrwać. Wobec czego nasmarowany i zakonserwowany przebywa w magazynie. W wieżyczce znajduje się nowszy zegar, w którym przestawieniem jedynej wskazówki zajmie się mechanizm… elektryczny.

Na tropie najsłynniejszego

Mechanizm zegara na w zamku Królewskim kryje się w jego wieżyczce od 19 lipca 1974 roku. Zegar "odżył" o 11.15, o godzinie, na której zatrzymały się wskazówki podczas niemieckich bombardowań. Mechanizm to zegarmistrzowskie dzieło sztuki, które stworzyło 13 mistrzów. Wyjątkowo szybko, bo w niecałe dwa lata. Zaprojektował i współtworzył go Marek Górski.

Jest to zegar mechaniczny, więc czas trzeba zmienić ręcznie. Jak mówi Górski nie jest to skomplikowane. Nieco inaczej wygląda to w zimę, kiedy czas trzeba cofnąć. Najpierw musi dostać się schodami na kondygnacje na wysokości tarcz. W wieżyczce jest sporo miejsca. Na dwóch poziomach zmieściłyby się dwa 60-metrowe pokoje. Powyżej znajduje się serce zegara.