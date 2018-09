Jaki i Guział połączyli siły. Zadeklarowali wykupienie jak najwięcej terenów pod parki i skwery

Piotr Guział zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta Warszawy i poprał Patryk Jakiego. On z kolei obiecał mu funkcję wiceprezydenta. Podczas wspólnej poniedziałkowej konferencji zapewnili, że zrobią wszystko, żeby Warszawa miała najwięcej terenów zielonych.

Briefing odbył się przed lasem Kabackim. Jaki przypomina, że został on wykupiony przez prezydenta Stefana Starzyńskiego w 1938 roku. - Właśnie po to, aby podkreślić, jak ważna w Warszawie jest zieleń i zrównoważony rozwój miasta. Jeżeli by tego nie zrobił, to pewnie te tereny byłyby rozparcelowane chociażby na budownictwo mieszkaniowe - tłumaczył.