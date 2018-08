Jaki nabija się z propozycji konkurenta. "Obiecuje to samo, co Platforma w 2006 roku"

- Mija ponad dekada i mój szanowny konkurent (Rafał Trzaskowski) obiecuje dokładnie to samo, co Platforma w 2006 roku - tłumaczył kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

- W ten sposób wygrali w Warszawie. Obiecali, że wybudują do 2014 roku 38 nowych stacji metra. Dwie kadencje. Miało być 38 nowych stacji metra. Minęły nie dwie, a trzy kadencje i ile wybudowali? 12. A wiecie państwo, co jest najśmieszniejsze? Mija ponad dekada i mój szanowny konkurent obiecuje dokładnie to samo, co Platforma w 2006 roku - tłumaczył kandydat PiS.