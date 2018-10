Jaki o swojej kampanii wyborczej. Przyznał się do jednego błędu

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy w piątek w "Jaki Cafe" podsumował swoją kampanię wyborczą. - Programy, które przygotowaliśmy, miały mniejsze znaczenie niż emocje ogólnopolskie - stwierdził Jaki. Oświadczył, że nie rezygnuje z komisji weryfikacyjnej.

- Teraz jest taka moda na poszukiwanie błędów, w porządku. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, którą bym zmienił podczas tej kampanii, to nie stawiałbym tak bardzo na sprawy lokalne, tylko sprawy ogólnopolskie. Okazało się, że programy, które przygotowaliśmy, miały mniejsze znaczenie niż emocje ogólnopolskie. Taka jest moja refleksja i pewnie to był błąd naszego sztabu - ocenił.

Tłumaczył, że mimo porażki, jest to najlepszy wynik, jaki osiągnął kandydat prawicy w Warszawie od 2006 roku. - Bardzo silna legitymacja. Mimo że wyborcy wskazali mi miejsce w opozycji, to dali jednocześnie bardzo silny mandat. Ćwierć miliona warszawiaków dała nam mandat do tego, by patrzeć na ręce prezydentowi-elektowi - stwierdził polityk.