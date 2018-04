Jaki uderza w Trzaskowskiego. "Obraża tych, którzy związali się tym miastem, ale urodzili się poza nim"

- Rafał Trzaskowski próbuje powiedzieć, że tacy ludzie jak ja nie mają tutaj praw - krytykuje swojego konkurenta Patryk Jaki. Kandydat PiS na prezydenta stolicy uważa, że polityk PO obraża mieszkańców Warszawy, którzy nie urodzili się w stolicy.

To już pewne. PiS podjęło ostateczną decyzję i wyłoniło swojego kandydata. Został nim szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki . Decyzja zapadła na czwartkowym zebraniu Komitetu Politycznego partii.

Tuż po ogłoszeniu kandydatów głos zabrał Rafał Trzaskowski z PO, który również będzie się ubiegał o fotel prezydenta Warszawy. Odniósł się do czasów, gdy Jaki był radnym w swoim rodzinnym mieście. - Warszawiacy potrzebują kogoś, kto zna to miasto od podszewki, a nie tylko z okien limuzyny. No i w końcu warszawiacy potrzebują kogoś, kto słucha ludzi, a Patryk Jaki udowodnił w Opolu, że tego robić nie potrafi - uważa Trzaskowski.