Jaki zaprasza kontrkandydatów do swojej kawiarni. "Stańmy razem przeciw Trzaskowskiemu"

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy zaprosił do "Jaki Cafe" wszystkich wyborczych rywali (poza Rafałem Trzaskowskim). Wiceminister sprawiedliwości zachęca ich, by "nie rozdrabniać" elektoratu i stanąć razem przeciwko kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.

Patryk Jaki zachęcał, by wszyscy kandydaci spotkali się w jego kawiarni "Jaki Cafe" w środę i dołączyli razem z nim do wspólnej rady programowej. Swoje zaproszenie skierował do tych kandydatów, którym "zależy na tym, żeby Warszawa była uczciwa, aby w Warszawie nie kontynuowano misji Hanny Gronkiewicz-Waltz”. Ominął Rafała Trzaskowskiego, którego uznał za "oczywistego kontynuatora" ustępującej prezydent Warszawy.