Jakub R. atakuje. Na celowniku: Kamiński, Wąsik i Bejda

Ujawniono listy głównego bohatera afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Jakub R. przekonuje, że oprócz służb specjalnych z aferą reprywatyzacyjną związany jest PiS.

Pierwsza kartka to list Jakuba R. do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz,. Druga – zawiadomienie do prokuratury na koordynatora służb specjalnych, posła PiS i wiceprezesa tej partii Mariusza Kamińskiego , jego zastępcę Macieja Wąsika (też posła PiS) i szefa CBA Ernesta Bejdę.

Tezy Jakuba R.

Według Jakuba R., gdy Kamiński z Wąsikiem kierowali CBA, Wąsik namawiał go do zbierania materiałów na temat nieprawidłowości w zwiazku z warszawskimi nieruchomościami. Gdy Wąsik był już w opozycji, prosił Jakuba R. o dostęp do informacji o roszczeniach w stosunku do przedwojennych kamienic. Miał mu powiedzieć, że w planach jest powołanie kancelarii, która weszłaby na ten rynek i w ten sposób finansowała partię.