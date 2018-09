Jakub Stefaniak w pierwszym kampanijnym spocie. Kandydat PSL kpi z Jakiego i Trzaskowskiego

Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta Warszawy, kpi ze swoich konkurentów - Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego - w swoim kampanijnym spocie, który Wirtualna Polska publikuje jako pierwsza.

Jakub Stefaniak w swoim pierwszym kampanijnym spocie wyborczym (Jakub Stefaniak, Fot: WP)

"Jaki to gruchot!" - załamuje ręce mężczyzna o imieniu Rafał, wysiadając z zepsutego samochodu marki "Warszawa". "Rafał, taśmą Warszawy nie skleisz" - mówi mu zdenerwowana dziewczyna (którą gra rzeczniczka sztabu Jakuba Stefaniaka Julia Pietruszka). Tak zaczyna się pierwszy kampanijny spot kandydata PSL na prezydenta stolicy, który na końcu filmiku podjeżdża rowerem, naprawia samochód i przedstawia się: "Nazywam się Jakub Stefaniak. Wiem, jak naprawić Warszawę".

Stefaniak w złośliwy sposób nawiązuje do swoich konkurentów: Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. Polityk PSL drwi ze słynnej już "akcji" klejenia taśmą klejącą drzwi przez kandydata PO w domu jednej z mieszkanek Warszawy. Przeciwnicy Trzaskowskiego twierdzili, że podobna "prowizorka" pojawi się na ulicach Warszawy, jeśli zostanie on prezydentem stolicy. To samo sugeruje Stefaniak.

- Jakub Stefaniak to inna, nowa twarz w polskiej i warszawskiej polityce. Prawdziwa dobra zmiana nastąpiła w PSL. I chcemy, by nastąpiła w Warszawie. Nasz spot to pokazuje - komentują w rozmowie z WP sztabowcy kandydata ludowców.

- Wiele osób mówi, że Warszawa to nie jest miejsce, gdzie ludowcy mają szansę - wskazywał Władysław Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji Jakuba Stefaniaka. - Przymiotnik „ludowy” znaczy dla wszystkich, a nie dla wybranych. Dla tych, którzy przyjechali tutaj kilka miesięcy temu, dla tych, którzy się tu urodzili. Warszawa to stolica nas wszystkich i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Jesteśmy najpoważniejszą partią polityczną w Polsce, dlatego z powagą podchodzimy do tych wyborów - podkreślał lider PSL.

We wtorek Kosiniak-Kamusz wraz ze Stefaniakiem będzie uczestniczył w kampanijnym tweetupie, czyli spotkaniu z użytkownikami mediów społecznościowych.