Jakubiak zapowiada "hollywoodzką" konwencję wyborczą. "Będzie z przytupem"

Kandydat ruchu Kukiz'15 na prezydenta Warszawy twierdzi, że ugrupowanie musi "podciągnąć swoją popularność". Doskonałą okazją, aby to zrobić, będzie konwencja, która odbędzie się 14 października w Warszawie. Podczas wydarzenia ruch zaprezentuje m.in. nowy spot wyborczy.

- Podciągniemy naszą popularność, bo w mediach nas nie ma, a jak jesteśmy, to mówimy np. o komisji ds. VAT, a nie o Warszawie, a ja chce rozmawiać o Warszawie - zapowiedział Jakubiak. Będziemy rozmawiali o szczegółach naszego programu dotyczącego Warszawy, zaprezentujemy naszych kandydatów do Rady Warszawy i do sejmiku mazowieckiego. Na konwencji zaprezentujemy również nowy klip wyborczy - zapowiada Jakubiak. Polityk obiecuje, że konwencja zostanie zorganizowana "w hollywoodzkim stylu" i "z przytupem".