Jan Pietrzak: Łuk triumfalny ma być nowym symbolem Warszawy

- To jest niezbędna inwestycja w świadomość narodową. Polacy są narodem, który przez ostatnie 300 lat wielokrotnie walczył o swoją wolność i niepodległość z zaborcami, którzy co jakiś czas, notorycznie nas napadają. Mimo tych kłopotów, udało nam się obronić niezależność - powiedział w poniedziałek satyryk Jan Pietrzak.

- To skandal, że Bitwa Warszawska nie ma w stolicy swojego pomnika, ale samorządowcy nie chcą go stawiać. Zajmuję się tym już pięć lat i samorządowcy chcieli ten temat utopić. Na szczęście zajął się tą sprawą rząd, premier Morawiecki i wicepremier Gliński zabrali się do tematu - podkreślił Jan Pietrzak. - Teraz to już musi stanąć pomnik, nie ma innego wyjścia, bo nasz rząd jest w tych sprawach zasadniczy - dodał.